現職の辞職に伴う燕市長選挙は19日、投開票が行われ、無所属の新人・佐野大輔氏(41)が初当選を果たしました。佐野氏は燕市の職員や市議としてまちづくりに関わってきました。選挙戦ではこれまでの活動で得た地域のネットワークを強みに「声に出して皆さんに届けることができる。精一杯、この7日間を走り切りたい」と話していました。