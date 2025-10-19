静岡県伊東市の田久保真紀市長(55)が議会を解散したことに伴う伊東市議会議員選挙は、10月19日午後8時に投票が締め切られ、午後9時10分から開票が始まりました。午後10時40分現在、開票率は68.77％で、大勢は深夜に判明する見通しです。【伊東市議選＝開票率68.77％ 午後10時40分現在】 青木敬博(無前)1000票 古川勇貴(無新)500票 重岡秀子(共前)1000票 井戸清司(無前)1000票 梅田和江(無新)400票 宮崎雅薫(無前)1000票 鈴