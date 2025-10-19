ＪＲ九州によりますと、きょう１９日午後８時ごろ、鹿児島本線の湯之元駅と東市来駅の間で、線路に不具合が確認されました。この影響で、鹿児島本線は川内駅と伊集院駅の間で運転を見合わせていましたが、午後１０時すぎに再開しました。 ・ ・ ・