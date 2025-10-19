放送日時： 2025年10月19日（日）22:00ゲスト ：遠藤憲一私の中の、もうひとりのワタシ。：初心に帰ったワタシゲストは、任侠映画の悪役から優しい父親役まで幅広い演技力が魅力的な遠藤憲一さん。マネージャーでもある妻がアンケートに全面協力し、初めて遠藤に会った時の印象や、遠藤が積極的にアプローチしたという夫婦の馴れ初め、さらには3年の説得を経てマネージャーとなった過去を赤裸々に告白。さらに、