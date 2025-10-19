気象台は、午後10時55分に、大雨警報（土砂災害）を三宅村に発表しました。また洪水警報を三宅村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】東京都・三宅村に発表 19日22:55時点伊豆諸島南部では、20日明け方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■三宅村□大雨警報【発表】・土砂災害20日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間19日夜遅く□洪水警報【発表