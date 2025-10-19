イスラエル軍は19日、パレスチナ自治区ガザ南部でイスラム組織ハマスによる攻撃があり、報復として空爆を行いました。ガザ地区での本格的な戦闘が再開する懸念が高まっています。イスラエルメディアによりますと、ガザ南部ラファで19日、ハマスの戦闘員がイスラエル軍の車両に攻撃を行い、衝突が起きたということです。イスラエル軍はハマスが停戦合意に違反したとしてガザ北部や南部で空爆を行い、パレスチナメディアによりますと