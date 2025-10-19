2025明治安田J1リーグ第34節が17日から19日にかけて行われた。降格圏の19位に沈む湘南ベルマーレと上位争いに加わる2位京都サンガF.C.の一戦。湘南は29分にDF中野伸哉が素早いプレッシャーでボールを奪い、ラストパスを受けたFW鈴木章斗が右足ダイレクトでゴール左に突き刺した。先制に成功した湘南は36分に京都にPKを与えてしまうが、これをGK真田幸太がセーブし絶体絶命のピンチを守護神が凌ぐ。さらに前半終了間際にDF鈴木義宜