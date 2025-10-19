◆卓球ノジマＴリーグ（１９日、東京・国立代々木第二体育館）女子の首位攻防戦。２位の木下アビエル神奈川（神奈川）が１位の日本生命レッドエルフ（日本生命）を３―１で破った。今季８勝２敗の勝ち点２７に伸ばして首位に立った。第１試合のダブルスは長崎美柚、鄭怡静（台湾）組が２―１で逆転勝ちすると第２試合のシングルスで元世界ランク１位の朱雨玲（中国）が３―０で快勝。第３試合は長崎が１７歳の面手凛に２―３で