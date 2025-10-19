任期満了に伴う平戸市長選挙は19日投開票が行われ、無所属で新人の松尾 有嗣氏(49)が初当選を果たしました。 初当選を果たしたのは、新人で、元国会議員秘書の松尾 有嗣氏(49)です。 4期務めた黒田 成彦市長の不出馬に伴い、新人3人による争いとなった今回の選挙。松尾氏は自民党田平支部などの支援を受けて8604票を獲得しました。 投票率は75.77％で4年前の前回を0.68ポイント上回りました。 【開票結果】 松尾 有嗣氏 8604