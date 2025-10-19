◇ノルディックスキー・ジャンプサマーグランプリ（１９日、オーストリア・ヒンツェンバッハ）男子個人第１０戦（ヒルサイズ＝ＨＳ９０メートル）が行われ、エースの小林陵侑（チームＲＯＹ）は合計２３５・３点で３位に入った。１回目に８８・５メートルを飛び２位タイにつけると、逆転を狙った２回目は９０メートルを飛び順位を１つ落としたとはいえ、今夏、個人戦で３度目の表彰台を確保した。佐藤幸椰が１９位、小林