◇フィギュアスケートグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦フランス大会最終日（１９日、アンジェ）男子フリーが行われ、日本勢はショートプログラム（ＳＰ）４位から出た壷井達也（シスメックス）が１４５・７４点、合計２３２・７８点で７位。ＳＰ３位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、１２２・３２点、合計２０９・５７点で１０位だった。共に逆転での表彰台はならなかった。女子が中井亜美、坂本花織、住吉り