フジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」が１８日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日、出演したカカロニ・栗谷は、前回の出演で空回りし、陣内智則を即興コントに巻き込んだが不発したことを回想。収録後に満面の笑みを浮かべた陣内から自身をコントに巻き込んだ意図を再三たずねられたことに恐怖を感じたと明かした。「この日、たまたま打ち上げみたいなあって。（収録が）終わった後に陣内さんが（満面の笑