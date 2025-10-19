任期満了に伴う熊本県の氷川町長選挙は19日に投開票が行われ、無所属で現職の藤本一臣さん66歳が当選しました。藤本さんは2009年に役場職員を退職して初当選し、これで5回目の当選です。■得票数・藤本一臣氏4,006票・江嵜悟氏1,886票