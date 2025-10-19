静岡県伊東市の田久保真紀市長が議会から全会一致の不信任決議を受けて解散した伊東市議選の開票速報です。19日、投開票の伊東市議選は定数20人に対し、前職18人と新人12人の30人が立候補し、田久保市長による市政継続の是非が大きな争点となっています。以下、午後10時40分現在の開票速報（開票率68.8％）です（敬称略 届け出順）。 青木 敬博（無所属・前）1000票 古川 勇貴（無所属・新）500票 重岡 秀子（共産