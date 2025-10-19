BTSのJINがアンバサダーを務める韓国発の人気酒類ブランド「IGIN（アイギン）」から、待望の新フレーバー「SANGKOM（サンコム）」が登場！ブドウの芳醇な香りとリンゴの爽やかさが絶妙に重なる「IGIN APPLE TONIC SANGKOM」は、10月14日(火)より全国のローソンやイオンリカーで順次発売中です。香りまで美味しい“低アルコールチューハイ”を、今秋は新しい味わいで楽しんでみませんか