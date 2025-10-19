競馬を題材としたTBS系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」の第2話が、19日に放送された。武豊騎手らが登場し話題になった第1話に続き、今年のJRAリーディングを走る戸崎圭太騎手（45）が登場した。第2話の終盤で、佐藤浩市が演じる馬主・山王浩造の所有馬に騎乗。「ロイヤル」の勝負服をまとい、物語を大きく動かす大事なレースに挑んだ。セリフは少なかったが、SNSでは「戸崎きたー！」「ベリーベリー戸崎Jだー」と歓喜のコメン