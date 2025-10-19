¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¡¢²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÂè°ì»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£º£Ç¯5·î¤Ë´ØÅì¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡¦Åìµþ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÎFWÌîÅÄÉðÎÜÁª¼ê¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿Ä«»³¤µ¤ó¤Î½Ð»ºÊó¹ð¤Ë¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¯ÌîÅÄÉðÎÜ¤µ¤ó¡¢Ä«»³¤¹¤º¤µ¤óÉ×ºÊÄ«»³¤¹¤º¤µ¤ó¤Ï¡ÖµÕ»Ò¤Î¤¿¤áÄë²¦ÀÚ³«¤Ç¤Î½Ð»º¤Ç¤·¤¿¡£2668g¤Î¾¯¤·¾®¤µ¤á¤ÊÃË¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÄë²¦ÀÚ³«¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·