新潟県南魚沼市議会議員選挙は19日に投開票が行われました。定数22に対して25人が立候補。投票率は63.14％となっています。以下、投票結果です。当 笠原大輔 無所属 2,490票当 塩谷ときお 無所属 2,153票当 野口べんゆう 無所属 1,756票当 梅沢みちお 無所属 1,648票当 中沢かずひろ 公明党 1,362.508票当 やまだ勝 無所属 1,231票当 目黒哲也 無所属 1,226票当 阿部一郎 無所属 1,180票当 清塚たけとし 無所属 1,172票当 塩川まさ