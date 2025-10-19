■フィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会（日本時間19日、フランス・アンジェ）【写真で見る】中井亜美がGPデビュー戦で初V坂本2位、住吉3位と日本勢がいきなり表彰台独占男子シングルのフリースケーティング（FS）が行われ、ショートプログラム（SP）首位の世界王者、イリア・マリニン（20、アメリカ）がトータル321.00点をマークし、GPシリーズ初戦で貫禄の優勝。24年世界選手権銅メダリスト、地元のアダム・シャオ