女性ハードロックバンドSHOW−YAが19日、東京・EX THEATER ROPPONGIで、40周年記念ツアー「SHOW−YA 40th Anniversary東名阪ツアー“無限”」ファイナルとなる東京公演を行った。同ライブは「無限」と89年9月発売の7枚目アルバム「Outerlimits」の収録曲を主体に構成した。ライブのMCで、メンバーそれぞれが「Outerlmits」制作秘話を語った。ドラムの角田美喜（61）が「山中湖で合宿して、2週間で作った最速レコーディングだった」