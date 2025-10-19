2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀と織田信長を演じる小栗旬が19日、愛知県名古屋市で開催された「第71回名古屋まつり」に参加した。小栗旬と仲野太賀大河ドラマ第65作となる『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長が主人公。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の下剋上サクセスストーリーを、秀長の目線で描く。主人公・豊臣秀長役は仲野太賀。脚本は八津弘幸