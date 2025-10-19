ボートレース福岡の「Ａ１チャレンジカップマンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯」が１９日、幕を開けた。一色颯輝（２３＝愛知）は２枠で登場した９Ｒ、コンマ２４とスタートでやや後手に回りながらも、伸び返して１Ｍはまくり先制。当地初参戦ながら幸先良く白星発進を決めた。機力に関しても「全部の足が良かった。普通のペラだけど、これだけ出ているし、エンジンがいいんだと思う」と強力仕立てに胸を張る。一緒に走った選手