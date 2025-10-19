国民民主党の玉木雄一郎代表が１９日、「Ｍｒ．サンデー」（フジテレビ系）に生出演した。自民党の元衆院議員・金子恵美氏が「基本政策が一致するはずがない立憲さんに、一瞬でも担がれようと思ったことが疑問だった。むしろ基本政策に関しては自民、維新の方が近いのであれば今、その船に乗る最後のタイミングなんだと思う。それに乗らないということは、政策実現よりもむしろ総理の座を選んでいると見えますよ」と指摘。玉