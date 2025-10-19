19日朝、大分県佐伯市で磯釣りをしていた男性が海に転落し亡くなる事故がありました。 事故があったのは佐伯市蒲江にある深島の岩場です。 佐伯海上保安署によりますと、19日午前7時40分ごろ「一緒に磯へ釣りに行った人が海中に転落した」と118番通報がありました。転落したのは中津市の会社役員の藤野竜也さん42歳で遊漁船に引き上げられましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。死因は溺死でした。 藤野さんは、同僚