バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は19日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイなどで13試合が行われ、千葉Jが群馬を84―70で下した。開幕7連勝とし、リーグによると、B1の開幕からの最多連勝記録に並んだ。宇都宮は三河を98―92、長崎はSR渋谷を92―69、名古屋Dは川崎を90―73で退け、いずれも6勝目（1敗）を挙げた。