「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」が19日、東京都の代々木第二体育館にて行われ、木下アビエル神奈川は日本生命レッドエルフと対戦。マッチカウント3－1で勝利し、今季8勝目を挙げた。第4マッチに起用され、チームを勝利に導いたのは張本美和。試合後、自身の戦いを振り返っている。 ■ファンの声援に背中を押されて勝利 KA神奈川は、第1マッチのダブルスで長粼美柚とチェン・イーチン、