俳優の遠藤憲一（64）が19日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。20代の頃、オーディションで最後の2人まで残った意外なテレビ番組を明かした。俳優を目指したきっかけを聞かれた遠藤は「電車の中づり広告に、タレント募集があって『こんなの募集しているんだ』って応募して合格して。その中に劇団があって、演劇を始めたところから好きになっていった」と明かした。オーディションは受けたのか