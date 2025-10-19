◇スコットランド・プレミアリーグセルティック0―2ダンディー（2025年10月19日英国・ダンディー）リーグ5連覇を狙うセルティックが開幕9戦目で初黒星を喫した。前節まで7試合を消化して5勝2分けで首位ハーツを勝ち点2差で追う2位にとどまっていた中、敵地で前節12チーム中11位のダンディーと対戦。日本代表を負傷離脱したFW前田を欠いたチームは前半18分に先制を許すと、ハーフタイム突入寸前にも追加点を奪われてそのま