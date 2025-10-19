【エルサレム共同】イスラエル軍は19日、パレスチナ自治区ガザ最南部ラファで武装勢力の施設を解体する作業をしていた部隊に対して、対戦車ミサイルなどによる攻撃があり、武装勢力に報復攻撃したと発表した。「停戦合意の明白な違反」だと主張。停戦維持への影響が懸念される。イスラエル軍に攻撃した勢力の詳細は不明。イスラム組織ハマスは停戦を守る考えを表明した。ラファに残るメンバーとの連絡は途絶えているとし、ラフ