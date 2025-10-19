【アンジェ（仏）＝岡田浩幸】フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会は１９日、フランス西部アンジェで男子フリーが行われ、昨季世界選手権優勝のイリア・マリニン（米）が２１５・７８点でショートプログラム（ＳＰ）に続いて１位となり、合計３２１・００点で優勝した。マリニンは４回転ジャンプを４種類５本跳び、バックフリップ（後方宙返り）も披露して会場を沸かせた。ＳＰ４位の壺井達也