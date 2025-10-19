大のベイスターズファンとして知られる平成の歌姫こと歌手の相川七瀬が１９日、自身のインスタグラムを更新。「三浦監督、５年間お疲れ様でした。沢山の感動と景色を見せてくれて、本当にありがとうございました」と今季限りで退任したＤｅＮＡ・三浦大輔監督をねぎらい、指揮官との２ショット写真を投稿した。「時に、一緒に悔し涙を流しまた、嬉し涙も流せたことはファンとして宝物のような時間です」と５年間を振り返り、