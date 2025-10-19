【ブンデスリーガ】ハイデンハイム2−2ブレーメン（日本時間10月18日／フォイト・アレーナ）【映像】ディフレクションボールも超反応でセーブU-21ドイツ代表GK長田澪（ミオ・バックハウス）が試合終了間際にチームを救うビッグセーブを披露した。日本時間10月18日にブンデスリーガ第7節が行われ、ブレーメンは敵地でハイデンハイムと対戦。直近の2試合を怪我で欠場していた長田が3試合ぶりに先発出場すると、持ち前の反射神経