ボートレース宮島の「第１６回サクラオＢ＆Ｄ杯」が１９日、開幕した。冨成謙児（４６＝佐賀）は７Ｒ、３コースから展開を突いて鮮やかに差し抜け、好発進を決めた。「前検から手応えがあったけど、やっぱりいいね。特にスリットの足がいい。ターン回りは武田選手の方が良さそうだけど、自分が求めている乗り心地はきている。ほぼ満足」と新エンジン６４号機を早々と仕上げ、納得顔だ。２日目以降も白星量産を狙う。