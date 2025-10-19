ボートレース徳山の「スカパー！・ＪＬＣ杯徳山ルーキーシリーズ第１９戦」が２０日、開幕する。尾道佳諭（２６＝埼玉）は、前検のエンジン抽選で２連率３８％の２６号機を獲得した。スタート特訓後には「舟の向きは良かったけど、出足が軽く感じる」と手応えを感じつつも、さらなる上積みを目指す。長崎県出身だが、高校は山口県立光高校。ヨット部に所属し、競技に心血を注いだ。母校が近いこともあり「顔を出してきました