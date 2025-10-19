今回、Ray WEB編集部はモンスター同期について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公はずっと入りたかった会社に新卒で入社。憧れの出版部に配属されました。入社当日のオリエンテーションで同期のあやと仲良くなりますが……？主人公の配属先がわかった途端、目の色を変えたあや。このあとあやの行動が主人公の心を揺さぶります……！原案：Ray WEB編集部作画：こもとさちライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖