明治安田J3リーグ第32節。松本山雅FCは19日にアウェーでSC相模原と対戦しました。試合はスコアレスで迎えた後半8分。相模原がボールを奪いカウンターを仕掛けると、最後は中山が合わせて流し込み、先制点を奪われます。その後は1点を追う山雅が攻勢を強めますが、相手の守備を打ち破れず0対1で敗れました。次節は10月26日、長野市の長野Uスタジアムで讃岐と対戦します。