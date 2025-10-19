栃木県那須塩原市湯本塩原の山林で今月４日、埼玉県の８０歳代男性がオリエンテーリングの大会中に行方不明となった事案で、この男性とみられる遺体が大会会場周辺の日光市の山中で見つかったことが１９日、栃木県警への取材で分かった。県警によると、１８日午前１０時頃、近辺を捜索していた大会を主催する日本オリエンテーリング協会関係者が遺体を発見し、１１０番した。遺体には、クマに襲われた跡などはないという。