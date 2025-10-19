１９９２年バルセロナ五輪柔道男子７８キロ級金メダリストでパーク２４柔道部総監督の吉田秀彦氏（５６）が企画・運営する小学生大会「ＶＩＶＡＪＵＤＯ！杯」が１９日、東京武道館で開催された。来年１月４日に新日本プロレス東京ドーム大会でプロレスデビューする東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフ・アロン（２９）が特別ゲストとして参加したものの、柔道着ではなくライオンマークのクラシカルな新日本Ｔシ