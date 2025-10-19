米沢市によりますと、19日日曜日の午後8時ごろ、山形県米沢市三沢地内で、クマ1頭（体長およそ1メートル)と車が衝突する事故がありました。 現在クマは立ち去っています。しかし市は付近の人たちに「不要不急の外出を控えてください」と注意を呼びかけています。