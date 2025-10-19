スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%B1%9F%E5%8E%9F%E5%95%93%E4%B9%8B%20%E3%81%8A%E3%81%A8%E8%AA%9E%E3%82%8A10月12日（日）の放送では、亡くなった後の法名（戒名）に関する不安を持つリスナーからの質問に、江原が答えました。 江原啓之＜リスナー