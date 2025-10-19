■それは本当にやさしさ？義姉の押し付けが止まらないソファを押し付けようとする義姉は、まるで「あなたの選択より私の判断が正しい」と言わんばかり。私がやんわり断ろうとすると、「そんなに神経質だった？」と笑う。その“笑い”に、微妙なトゲがあるのを私は知っています。「せっかくなのに」「もったいない」「気にしすぎ」義姉の言葉のどれもが、やさしく見えて鈍器のように重たく感じます。それからというもの、義姉から何