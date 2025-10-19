任期満了に伴う大分県由布市の市長選挙が19日、告示されました。現職の相馬尊重氏以外に立候補者はおらず無投票で3期目の当選が決まりました。 由布市長選挙で、当選を決めたのは現職の相馬尊重氏70歳です。 立候補は、19日の午後5時に締め切られましたが相馬氏以外に届け出はなく無投票で3期目の当選が決まりました。 相馬氏は、これまで「2期8年の経験をいかし、持続可能な観光振興や人口減少対策として子育て支援の充実に引