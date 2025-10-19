市民団体「柏崎刈羽原発再稼働の是非を考える県民ネットワーク」は10月19日、再稼働に関する県民意識調査を独自に始めると発表しました。県内2万～3万世帯に向け、11月上旬にも電話調査で行う予定です。19日に新潟市で開催された市民団体の集会で調査に取り組むことが明らかにされました。調査の設問は「原発再稼働の是非についてどう思うか」「東京電力が柏崎刈羽原発を運転することへの考え」などが予定されています