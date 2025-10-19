2025年10月19日（日）、『北海道グリーンランド遊園地』にて『オータムフェスト2025』が開催されます。 画像：空知リゾートシティ株式会社 イベント当日は、岩見沢市民限定で、遊園地入園料が無料！ また、催し物として岩見沢市で活動しているダンスクラブやチアリーディングチームが屋内ランドホールでダンスやチアリーディングを披露します。詳細情報 オータムフェスト2025