お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの人気女優の前で“まさか”の行為をしたと明かす場面があった。「第76回NHK紅白歌合戦」の司会と発表され、3年連続で大役を務めることになった有吉。そこでリスナーから「リハーサル会場にコンビニで買ったパンを持って行きますか?」と過去のエピソードをイジられる一幕があった。