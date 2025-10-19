歌舞伎俳優・中村芝翫と女優・三田寛子の長男で歌舞伎俳優の中村橋之助が、19日に配信されたABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#91に出演した。中村橋之助今回、「未来の人間国宝!?イケメン歌舞伎役者が大集合! 歌舞伎役者のリアルな裏側全部聞いちゃうぞSP」と題し、歌舞伎俳優の片岡千之助、中村橋之助、中村米吉がゲストとして登場。大ヒット映画『国宝』の感想をはじめ、「血筋のない人が歌舞伎役者になるには?」「トイレに行く時