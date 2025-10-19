元ロンドンブーツ１号２号の田村亮（５３）が１８日、ＴＯＫＹＯＭＸ「サバンナ高橋の、サウナの神さま」に出演。解散を決めた当時を振り返った。ロンドンブーツ１号２号は今年６月にＭＣを務めるバラエティ番組「ロンドンハーツ」（テレビ朝日系）で電撃解散を発表した。元相方・田村淳から解散を切り出された時のことを回想した上で、亮は「はじめ言われた時は、俺の中では?別にこのまま屋号があっても、好きなことやっ