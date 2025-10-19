５回に逆転３ランを放った神大・丸木＝横浜スタジアム神奈川大学野球秋季リーグ最終週第２日は１９日、横浜スタジアムで関東学院大─神奈川工大、神奈川大−桐蔭横浜大の２回戦が行われ、神大が４−３で桐蔭大に逆転勝ちを収め、３季連続５９度目の優勝を決めた。関東大は２−１で勝ち点を挙げた。神大は２点を追う五回に丸木の３ランなどで４点を挙げ、逆転に成功。４−３の八回途中から右腕鈴木孝が抑え、逃げ切った。関東大