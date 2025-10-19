新日本プロレス来年１月４日東京ドーム大会でプロレスデビューを果たす２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフアロン（２９）が?業界随一の悪党?との一戦へ腕をぶした。ウルフは１３日の両国国技館大会で、ＮＥＶＥＲ無差別級王者のＥＶＩＬ率いる「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」が悪行を尽くしていたリング上に乱入。Ｈ．Ｏ．Ｔのメンバーと遺恨が勃発し、ＥＶＩＬと視殺戦を展開した。その後、