◆みやざきフェニックス・リーグ巨人１２―１ヤクルト（１９日・西都）巨人の堀田賢慎投手（２４）が４回完全投球を見せた。「みやざきフェニックス・リーグ」のヤクルト戦に先発。キレのある直球にフォークやカーブを交えて、４イニングで一人の走者も出さずに、５三振を奪った。「バッターの反応を気にしながら投げた。真っすぐで差し込める感覚もあったので、それが頭にあればフォークやカーブも効いてくると思うのでそこは